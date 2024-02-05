Як використати перекис в побуті: 5 корисних порад

Хоча оцет і харчова сода зазвичай використовуються для прибирання, перекис водню також повинен бути у вашому списку підручних засобів. UAportal підготував п'ять порад, як ефективно використовувати його в побуті.

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Дезінфекція

Для покращення гігієни розгляньте можливість використання перекису для дезінфекції. Якщо хтось із членів вашої родини захворів, а зубні щітки зберігаються разом, просто замочіть їх у перекисі приблизно на 30 хвилин, а потім ретельно промийте під проточною водою.

Засіб від плісняви

Можна легко позбутися плісняви у ванній кімнаті за допомогою пасти з перекису та харчової соди. Нанесіть розчин на уражені ділянки і залиште приблизно на годину. Після цього просто зчистіть пасту щіткою і змийте.

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Губки для посуду

Щоб продовжити термін служби губок для посуду, періодично замочуйте їх у розчині води з перекисом. Цей метод ефективно усуває бактерії та допомагає зберегти свіжість і ефективність.

Виведення плям на одязі

Перекис водню може прийти на допомогу, коли ви стикаєтеся зі складними плямами на одязі. Незалежно від того, чи це кров, пролита кава або пляма від соку, перед пранням рясно змочіть уражену ділянку перекисом. Цей простий крок значно полегшить виведення.

Миття фруктів та овочів

Промивання продуктів під проточною водою не завжди може бути достатнім, особливо коли йдеться про усунення шкідливих бактерій та залишків пестицидів. Включіть перекис у свій побут, щоб забезпечити безпечне споживання. Додавання невеликої кількості у воду під час миття фруктів і овочів допоможе видалити небажані забруднення.

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