Як використовувати мило не тільки для гігієни: 5 корисних порад

Мило, необхідний у побуті засіб для підтримання чистоти, має напрочуд різноманітне застосування, що виходить за межі його традиційного використання. Його склад і приємний аромат роблять його універсальним інструментом, який може спростити різні аспекти повсякденного життя. UAportal підготував кілька цінних порад про те, як використати унікальні властивості мила.

Відео дня

Захист меблів

Власники домашніх тварин часто стикаються з проблемою, коли домашні улюбленці гризуть їхні меблі. Практичним рішенням є використання мила. Якщо нанести шар мила на потрібні ділянки, непривабливий смак не дасть допитливим домашнім улюбленцям пошкодити меблі.

Неприємні запахи в шафі

Неприємні запахи можуть бути проблемою в шафах і на полицях для білизни. На щастя, невеликий шматочок ароматного мила може ефективно боротися з неприємними запахами, наповнюючи ці закриті приміщення освіжаючим ароматом.

Читайте також: Не викидайте залишки: лайфхаки з твердим милом

Засіб від комах

Комахи та шкідники згубно впливають на наші рослини та врожай. Цікаво, що ці шкідники мають сильну негативну реакцію на мило. Нарізавши мило на шматочки і залишивши їх біля свого саду, ви зможете ефективно відлякувати небажаних комах і захистити свої рослини.

Допоміжний засіб для шиття

Запас мильних брусочків стає цінним помічником для любителів шиття. Мильні бруски слугують зручною альтернативою крейді при розмітці тканини. До того ж мильна розмітка легко змивається водою або під час звичайного прання.

Усунення несправностей застібок

Іноді застібки стають впертими, відмовляючись зрушити з місця без видимої причини. Щоб звільнити застряглий замочок, просто обробіть проблемну ділянку невеликою кількістю мила. Змащувальні властивості мила сприятимуть більш плавним рухам і відновлять функціональність замка-блискавки.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !