Як використовувати лимонну кислоту в побуті: 3 цікаві лайфхаки

Лимонна кислота пропонує універсальні рішення для домашнього прибирання, видалення іржі та плям. UAportal розповів, що вона є натуральною та економічно ефективною альтернативою звичайним засобам для чищення.

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Натуральний засіб для чищення

Лимонну кислоту можна використовувати як натуральний засіб для чищення кухонних поверхонь, раковин та ванних кімнат. Невелику кількість лимонної кислоти можна змішати з водою та оцтом, щоб створити ефективний розчин для чищення. Його слід нанести на потрібну ділянку і м'яко протерти губкою або ганчіркою.

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Засіб для видалення іржі та вапняного нальоту

Лимонна кислота – чудовий засіб для видалення іржі та вапняного нальоту з кухонних та сантехнічних приладів. Змішавши її з водою, можна приготувати пасту і нанести безпосередньо на уражені ділянки.

Зачекавши кілька годин, ділянку слід обережно почистити щіткою або губкою. Лимонна кислота розщеплює стійкі плями, в результаті чого поверхні стають блискучими та без іржі.

Засіб для виведення плям

Лимонна кислота може бути природним і ефективним засобом для виведення плям з тканин і білизни. Додавання невеликої кількості до прального порошку освітлює білі речі та усуває стійкі плями. Для кольорових тканин пасту з лимонної кислоти та води слід наносити безпосередньо на забруднену ділянку перед пранням.

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