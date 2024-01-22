Як використовувати лак для волосся в побуті: Дієві лайфхаки

Універсальність лаку для волосся не обмежується лише укладанням волосся. Цей косметичний засіб має дивовижні властивості, які можуть допомогти у виконанні різних домашніх завдань. UAportal розповідає про чотири нетрадиційні способи використання лаку для волосся, які можуть стати вам у пригоді.

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1. Антистатичний засіб

Ви часто відчуваєте роздратування від того, що одяг прилипає до тіла? Лак для волосся приходить на допомогу. Злегка розбризкавши лак для волосся на одяг з відстані 20-30 сантиметрів, ви зможете ефективно боротися зі статикою. Після розпилення обережно протріть одяг паперовими рушниками.

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2. Засіб для манікюру

Очікування висихання лаку для нігтів може бути нудним завданням під час манікюру, зробленого своїми руками. Однак за допомогою лаку для волосся це очікування можна значно скоротити. Нанесіть шар на щойно нафарбовані нігті, і вже за хвилину ви помітите, що нігті висохли.

3. Зміцнення колготок

Регулярно стикаєтеся з розчаруванням, коли доводиться викидати колготки через задирки чи зачіпки? Лак для волосся – просте рішення для продовження терміну їхньої служби. Перед тим, як одягнути колготки вперше, збризніть їх лаком для волосся.

4. Замінник гелю для брів

Купувати спеціальні гелі для фіксації брів не завжди необхідно. Щоб мати вкладені брови, збризніть чисту щіточку лаком для волосся і ретельно розчешіть волоски брів. Ви побачите, що лак для волосся забезпечує хорошу фіксацію.

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