Як використовувати шкірку лимона в господарстві: Бабусині поради

Шкірка лимона, виявляється, є чудовим помічником не лише в кулінарії, але й у господарстві. Багато людей не усвідомлюють всієї унікальності цієї складової фрукта та її корисних властивостей за межами кулінарії. UAportal підготував три лайфхаки, як використовувати лимонну шкірку в господарстві.

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Покращіть запах

Лимонні шкірки можна використовувати для покращення запаху зі смітника. Якщо кинути кілька лимонних кірок на дно смітника, вони спрацюють як природний дезодорант, та залишать після себе свіжий аромат.

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Універсальний очищувач

Універсальний очищувач можна створити, замочивши лимонну цедру в банці з білим оцтом на кілька днів. Після того, як ви відцідите кірки, настояний оцет можна перелити в пляшку з розпилювачем. Цей розчин підходить для природної дезінфекції і може використовуватися для різних поверхонь на кухні та у ванній кімнаті.

Поліроль для нержавіючої сталі

Лимонна шкірка також слугує ефективним засобом для полірування та надання блиску поверхням з нержавіючої сталі. Після втирання шкірки безпосередньо на сталь і протирання ганчіркою, природна кислотність лимона видаляє плями і розводи.

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