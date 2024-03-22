Як використовувати кавову гущу в побуті: 5 ефективних порад

Якщо ви полюбляєте насолоджуватися чашкою натуральної кави, у вас вдома, напевно, залишилося багато залишків гущі. UAportal розповів про п'ять способів отримати максимум користі з цього універсального продукту не лише для домашніх справ, а і як натуральний засіб для догляду за шкірою.

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Скраб для тіла

Посильте ефективність вашої процедури очищення тіла, поєднавши кавову гущу з будь-якою жирною сметаною та кількома краплями ефірної олії ялівцю. Скрабування цією сумішшю зробить вашу шкіру чистою, зволоженою та гладенькою.

Відлущування шкіри голови

Для зміцнення та оздоровлення волосся м'якими масажними рухами нанесіть невелику кількість кавової гущі на шкіру голови, а потім промийте голову шампунем. Ця проста щотижнева процедура стимулюватиме кровообіг і сприятиме густішому росту волосся.

Засіб для усунення запаху та скраб для рук

Іноді робота з інгредієнтами, такими як цибуля, часник або риба, може залишити на руках стійкий запах, який важко вивести. Економічно ефективним рішенням є використання кавової гущі замість мила.

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Маскування подряпин на дереві

Навіть найменша подряпина може зіпсувати бездоганний вигляд меблів. Ви можете легко вирішити цю проблему за допомогою простої суміші кавової гущі та рослинної олії.

Створіть "фарбувальну суміш", змішавши їх у рівних частинах. Нанесіть її на подряпину за допомогою ватної палички, а потім обережно витріть надлишки ганчіркою.

Натуральний засіб від комах

Особливо корисна для тих, хто проводить час на природі або має дачу, кавова гуща може допомогти у боротьбі з настирливими комахами. Позбавте своє житло від мух, поставивши місткість, наповнену кавовою гущею, і заклеївши її звичайним двостороннім скотчем. Вже за кілька годин ви помітите значне зменшення кількості цих непроханих гостей.

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