Як використати окріп у повсякденному житті: 4 корисні поради

Окріп – це не лише засіб для приготування гарячого чаю. Він виявився універсальним інструментом для виконання різноманітних завдань у домі та на природі. UAportal розповів про чотири способи практичного і простого використання окропу.

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Засіб від засмічення

Якщо ви зіткнулися з проблемою засмічення труб, окріп може допомогти. Почніть з видалення стоячої води, а потім вилийте окріп у каналізацію. Тепло розчинить засмічення, позбавивши вас від проблем.

Допомога при хворобі

Окріп може полегшити закладеність носа, спричинену застудою або алергією. Просто закип'ятіть воду в чайнику або каструлі, знайдіть зручне місце і відкрийте посудину з парою. Накрийте голову рушником і обережно вдихайте теплу пару, дозволяючи їй прочистити закладений ніс.

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Очищення водостоків

Чистота та відсутність сміття у водостоках має важливе значення для відведення води. Якщо ви зіткнулися із засміченням, рішенням може стати окріп. Вилийте кілька каструль окропу в жолоби, щоб змити листя та інші перешкоди, не вдаючись до агресивних хімікатів.

Дезінфекція обробних дощок

Підтримання належної гігієни на кухні має вирішальне значення, особливо коли мова йде про обробні дошки. Щоб ефективно дезінфікувати дерев'яні дошки для м'яса, багато господинь обирають швидке занурення в окріп. Занурення обробних дощок на кілька секунд допоможе знищити бактерії, забезпечуючи чисту поверхню для приготування їжі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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