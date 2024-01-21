Як використати гірчицю в побуті: 3 ефективних лайфхаки

Гірчиця не лише додає стравам смаку, але й має кілька практичних застосувань у домашньому господарстві. UAportal розповів, як правильно та ефективно використовувати її в побуті.

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Миття та дезінфекція підлог

Використовуючи помітні антибактеріальні властивості гірчиці, ви можете ефективно усунути бактерії з підлоги. Крім того, ця потужна спеція слугує чудовим миючим засобом, який не пошкоджує поверхні.

Під час регулярного прибирання використовуйте гірчичний розчин для змивання бруду. Просто розведіть столову ложку сухої гірчиці та солі у відрі води.

Засіб для миття посуду

У пошуках альтернативи гелевим засобам для миття посуду багато господинь вважають, що екологічно чисті продукти занадто дорогі або непрактичні для регулярного використання. На щастя, ви можете створити чудовий, безпечний розчин, який легко впорається з жиром.

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Змішайте в рівних частинах харчову соду та суху гірчицю, щоб отримати потужну, але м'яку очищувальну пасту. Нанесіть суміш на вологу губку і продовжуйте мити посуд, як зазвичай.

Усунення неприємних запахів

У холодильниках часто з'являються небажані запахи через асортимент продуктів, які там зберігаються. Для боротьби з ними дуже ефективним є простий розчин води та гірчиці.

Змішайте столову ложку сухої гірчиці зі звичайною водою і використовуйте цей розчин для регулярного прибирання. Цей метод також можна застосовувати до будь-яких поверхонь, що потребують дезінфекції та усунення неприємних запахів.

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