Як використовувати ефірні олії в побуті: Два найкращі варіанти

Ефірні олії стрімко зросли в популярності, знайшовши місце не лише в косметичних засобах, але й у вирішенні різноманітних побутових проблем. UAportal розглядає два найкращі способи використання ефірних олій у вашому домі.

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1. Антибактеріальні переваги

Окрім своїх ароматичних властивостей, ефірні олії мають чудові антимікробні властивості, що робить їх ідеальними для домашнього прибирання. Використовуючи їхні приємні аромати, ви можете знищити мікроби та створити більш безпечне середовище вдома.

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Щоб повною мірою відчути їх антибактеріальний ефект, спробуйте використовувати ефірні олії цитрусових, сосни, лаванди або чайного дерева. Знайдіть аромати, які резонують з вашими особистими уподобаннями, і почніть обробляти поверхні, додавши кілька крапель ефірної олії у воду.

2. Засоби від молі

Якщо ви маєте справу з настирливою міллю, не хвилюйтеся – позбутися її простіше, ніж ви думаєте. Візьміть вату і додайте на кожен шматочок лише пару крапель ефірної олії. Чудовим вибором для цієї мети є олія чайного дерева, відома своїм потужним впливом на шкідників.

Крім того, олія лаванди творить чудеса, відлякуючи моль. Не забудьте виділити окремий шматочок вати для кожної полиці або зони, що потребує захисту.

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