Як використати бананову шкірку в побуті: цікаві способи

UAporta зібрала універсальні поради з використання бананової шкірки. Дізнайтеся, яку користь вона може мати в різних побутових справах.

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В садівництві

Замість того, щоб викидати бананову шкіру, використайте її як натуральне добриво. Подрібніть шкірку і покладіть її у ґрунт біля рослин, щоб забезпечити їх необхідними поживними речовинами, такими як калій, фосфор і кальцій. Крім того, якщо покласти шкірку біля трояндових кущів, це допоможе відлякати попелицю.

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Догляд за взуттям

Бананова шкірка має природні миючі властивості. Потріть внутрішньою стороною шкірки столове срібло або шкіряне взуття, щоб видалити потьмяніння і відполірувати їх.

Кулінарія

Замість того, щоб викидати бананову шкірку, подумайте про її використання у кулінарії. У деяких культурах її готують як основну страву чи додають до смаженої картоплі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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