Як і коли краще говорити з дітьми про секс

Чи знаєте ви, скільки міфів про секс живе в голові вашої дитини? Від банального: "Тато поцілував маму... У мене буде ще один братик?!" до "Не можна завагітніти після першого разу".

Далі текст мовою оригіналу

Эти мифы возникают, когда ребёнок задаёт вопросы и не получает конкретных ответов. Как часто мы идём на поводу у собственных комплексов и делаем всё возможное, чтобы не говорить с детьми на эту щепетильную тему. Но дети быстро растут, а сексуальные отношения — неотъемлемая часть жизни взрослого здорового человека. Как без стеснения рассказать детям о сексе, в соответствии с возрастом и развитием ребёнка — разбираем в статье.

Почему это важно

Многие родители ошибочно полагают, что беседы о сексе способствуют раннему началу половой жизни ребёнка. И случается, что такой подход наносит непоправимый вред его безопасности и здоровью. Как правило, для детей секс запретный плод, который как известно, сладок. Не получив ответы от родителей, ребёнок не перестанет их искать. Поэтому сексуальное воспитание очень важно для:

сохранения доверительных отношений. Ребёнок знает, что может обратиться к родителям с любым вопросом или проблемой. Это очень пригодится в подростковом возрасте;

безопасности ребёнка. Дети, для которых тема секса — табу, чаще становятся жертвами педофилов. Их легче запугать, ввести в заблуждение и использовать;

психологического здоровья. На улице, в школе и интернете ребёнок получает извращённую информацию, которая может нанести ему серьёзную травму. В будущем такие травмы негативно влияют на здоровую сексуальную жизнь;

физического здоровья. Некорректная или недостаточная информация толкает подростка находить ответы "опытным путём". Это чревато ранней беременностью, абортами или инфекционными болезнями.

Когда начинать, как разговаривать с детьми о сексе и о чём говорить

Некоторые родители ждут от ребёнка конкретного вопроса, чтобы начать разговор о сексе. Но чадо упорно молчит. Это не значит, что его не интересует этот аспект жизни. Возможно, ребёнок пытался выяснить и столкнулся с неприятной реакцией (осуждением, неловкостью, тревогой, насмешкой) со стороны взрослых или сверстников.

Возьмите инициативу в свои руки и используйте любой подходящий предлог, чтобы завязать разговор.

Например, беременность знакомой, случайно услышанное слово "секс", или взросление самого подростка. Расскажите о том, как вы воспринимали всё это, когда сами были ребёнком. На крайний случай купите книжку, соответствующую возрасту ребёнка, и посмотрите её вместе.

Не нужно смущаться и заикаться, если ребёнок всё же задает вопросы на щепетильную тему. Как правило, до пубертатного возраста (9-12 лет) дети не интересуются сексом в том смысле, какой в него вкладывают взрослые. Таким образом они познают мир. Когда начинать говорить с ребенком про это? Чтобы ответить на вопросы в соответствии с возрастом ребёнка, постарайтесь встать с ним на одну ступеньку восприятия. То есть понять, какой именно ответ будет для него понятным и достаточным.

Дети 3-4 лет обычно интересуются, откуда они взялись и как туда попали. Правильные варианты ответов:

— Ты появился из маминого животика.

— Папа подарил маме специальное зёрнышко, которое выросло в животе и превратилось в ребёночка.

Психологи рекомендуют учить ребёнка правильным названиям половых органов: пенис (член), промежность, вагина (вульва), грудь. Благодаря этому вы сможете доступно объяснить малышу различия между мальчиками и девочками, а также — значение случайно услышанных слов.

Подчеркните, что половые органы — это такая же часть тела, как рука или нога. Но они предназначены только для самого ребёнка и их не принято показывать посторонним людям, именно поэтому они называются "интимными". Нельзя трогать чужие половые органы и разрешать трогать свои посторонним людям. Исключения — родители, когда купают ребёнка, и врач, но только когда рядом мама или папа.

Дети 6-7 лет начинают задавать вопросы, где хранится это зернышко и каким образом попадает к маме в живот. Лучший вариант ответа — объяснить процесс без лишних подробностей. Например: дети рождаются, когда взрослые любят друг друга и занимаются сексом. Секс — это когда клетки мужчины (сперматозоиды) попадают внутрь и соединяются с женской клеткой (яйцеклеткой). Это происходит тогда, когда мужчина вставляет пенис во влагалище женщины и из пениса выбрасывается специальная жидкость. Из яйцеклетки и сперматозоида получается эмбрион, который со временем превращается в ребёночка.

Детям 9-14 лет вы можете рассказать о самом процессе, а также о рождении детей. Обратите внимание, что ваш рассказ не должен содержать только сухие биологические факты. Сделайте акцент не на стыде, а на любви, подчеркните чувственную и эмоциональную сторону интимных отношений.

В этом же возрасте тело ребёнка начинает меняться: у девочек растет грудь, у мальчиков меняется голос, у обоих появляются волосы на лобке и в подмышечных впадинах. Объясните эти физиологические аспекты, расскажите девочкам о начале менструации, а мальчикам — о ночных поллюциях. Они должны понимать, что это нормально и происходит со всеми, так их тела готовятся к тому, чтобы однажды стать родителями.

В 14-17 лет(в среднем подростковом возрасте) приходит пора рассказать детям о сексуальных отношениях и контрацепции, а также об инфекционных болезнях и других последствиях раннего начала половой жизни. Подросток должен понять, что вы даёте ему информацию, а не руководство к действию. Главный ваш посыл — "Не торопись, ты всё успеешь". Если же ваш подросток считает себя достаточно взрослым для вступления в сексуальные отношения, он должен быть готов и к возможным последствиям.

Принципы доверительного общения

Вопросы о сексе, как и отношение к этому процессу, очень различаются у детей разного возраста. Но есть основные принципы, которые нужно соблюдать в беседах на эту щепетильную тему. Как правильно рассказать ребёнку про это:

Секс — это хорошо, нормально и только для взрослых. Первый и самый главный принцип, который позволит вам говорить с ребёнком без стеснения и запугивания. Вы чётко разграничиваете детей и взрослых, и у ребёнка не возникает желания применить полученную информацию на практике. Правдивость. Ребёнку важно получить правильную информацию именно от вас. Ваши ложные ответы формируют у него неверное представление о мире. Дозированность. Отвечайте только на те вопросы, которые ребёнок задаёт. Не вдавайтесь в излишние физиологические подробности, они могут навредить психике ребёнка. Понятность. Объясняйте сложные понятия простым языком. Не перегружайте ребёнка темами, которые явно не соответствуют его возрасту. Правильная атмосфера. Не стоит сажать чадо напротив и торжественно объявлять: "Пришло время поговорить с тобой о сексе". Ваши отношения должны быть доверительными и открытыми, а повод — ненавязчивым. Уважение. Не смейтесь и не проявляйте равнодушие, какими бы наивными ни казались вопросы ребёнка или переживания подростка. Не обсуждайте проблемы детей со знакомыми, тем более — в их присутствии. Общайтесь с подростком с позиции равного. Альтернатива. Если вы не можете преодолеть смущение или просто боитесь что-то напутать, предложите другие источники информации: книги, образовательные авторитетные сайты. Обратная связь. Ответив на вопрос ребёнка или подростка, убедитесь, что он правильно вас понял. Если же он "самообучается" по книгам, предложите обсудить их содержание и ответьте на те вопросы, которые остались нераскрытыми. Разница полов. До шести-семи лет не имеет значения, кто из родителей отвечает на вопросы ребёнка о сексе. После будет лучше, чтобы с девочкой беседовала мама, а с мальчиком — папа. Таким образом, каждый из родителей будет "на своей территории" и сможет дать ребёнку более полное представление о физиологии, взрослении и сексуальности. Но если ребёнок хочет услышать мнение конкретного родителя, не отказывайте. Личные железобетонные границы. Не делайте ребёнка доверенным лицом вашей интимной жизни. Так вы нарушаете неприкосновенность своего пространства и отходите от своей роли. Поверьте, ребёнку любого возраста не стоит знать, что происходит в вашей спальне.

Чего не стоит говорить

Когда вы задавали родителям вопросы по самой табуированной теме в обществе, обычно слышали банальные фразы:

— Тебя принёс аист (нашли в капусте, купили в магазине, прислали инопланетяне и другой "фольклор");

— Дети рождаются от поцелуев.

— Вырастешь — узнаешь!

— Грех интересоваться такими вещами!

— От кого ты узнал об этих гадостях? Вот я расскажу его маме!

— Что, уже большой вырос? Мать, иди посмотри на нашего мужика!

— Про учёбу надо думать, а не про мальчиков!

— Понимаешь, у цветочка есть пестики и тычинки…

Эти и подобные фразы не помогут наладить доверительные отношения. Ребёнок подрастёт и всё равно узнает, что вы врали ему в таких сложных ключевых вопросах. И в будущем у него не возникнет желания делиться и советоваться с вами в вопросах отношений, развития и взросления. Такие ответы не уберегут его от действительности, а интерес погонит искать информацию в других ненадёжных источниках.

Другие нюансы

Мастурбация

Самоудовлетворение в детском возрасте — не столько процесс сексуальной разрядки, сколько способ снять нервное напряжение. Если вы застали ребёнка за мастурбацией, не ругайте и не стыдите его. Во взрослой жизни для него сексуальное удовольствие будет связано с запретом.

Если вы случайно стали свидетелем мастурбации подростка, просто смиритесь с тем, что ваш ребёнок повзрослел. Сделайте акцент на том, что самоудовлетворение — нормальный и здоровый, но интимный процесс. И в будущем он должен делать это, когда никто не видит. Впредь следите за тем, чтобы не нарушать его личные границы и стучаться прежде, чем войти.

Права подростка в отношениях

Ваша задача — познакомить подростка не только с физиологической стороной сексуальных отношений, но и рассказать о них в морально-этическом аспекте. Важно донести до подростка, что во взрослой жизни и отношениях существуют определённые правила, которым необходимо следовать.

У подростка есть право:

отказаться от свидания, несмотря на настойчивость знакомого;

отказаться от секса, если он не готов к этому шагу;отказаться делать что-либо, даже если друг (подруга) этого очень хочет;

не встречаться и не поддерживать отношений с кем бы то ни было;

не принимать знаки внимания и ухаживания человека, который ему не интересен;

расстаться с человеком, который унижает или причиняет боль;

получить поддержку и помощь, если это необходимо.

В то же время он не должен:

настаивать на свидании;

преследовать и оказывать настойчивые знаки внимания, если его избранник против;

настаивать на сексе или других интимных отношениях, если его партнёр не готов;

оскорблять, унижать или причинять боль своему партнёру.

*****

Разговор о сексе — это прежде всего разговор о своём теле, здоровье и безопасности. Сексуальное образование пока не включено в школьную образовательную программу. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для ребёнка — это честно и открыто отвечать на его вопросы и поддерживать в любой ситуации. И не забывайте, что сейчас уже достаточно литературы о сексе, для детей.