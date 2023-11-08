Як зберігати спеції, щоб запобігти втраті їх смаку та аромату: 3 корисні поради

UAportal розповів, як правильно зберігати спеції. Пропонуємо вашій увазі цінні поради та рекомендації щодо цього.

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Використовуйте герметичні контейнери

Спеції слід зберігати в герметичних контейнерах, щоб запобігти втраті їхнього смаку та аромату. Герметичні контейнери запобігають потраплянню вологи. Маркування контейнерів з назвою спеції та датою придбання або закінчення терміну придатності є важливим для відстеження їх свіжості.

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Де зберігати спеції

Щоб зберегти якість спецій, їх слід зберігати в коморі або шафі, подалі від прямих сонячних променів, тепла і вогкості. Необхідно тримати спеції подалі від плити або будь-яких інших джерел тепла.

Як зберегти смак та аромат спеції

Щоб зберегти смаки та аромати спецій, краще не подрібнювати їх до моменту використання. Цілі спеції зберігають свої смаки та аромати краще, ніж попередньо подрібнені. Подрібнюйте спеції безпосередньо перед використанням, щоб зберегти весь спектр їхніх ароматів.

Раніше ми писали про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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