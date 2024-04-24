Як функціонально облаштувати балкон: практичні ідеї

Розширення балконного простору може бути як цікавим, так і корисним завданням. Від додавання зелені до створення затишної атмосфери – є кілька способів перетворити звичайний балкон на гостинний куточок на свіжому повітрі. UAportal розповідає детальніше.

Додавання зелені

Додавання рослин у горщиках або вертикального саду на балконі може миттєво оживити простір і створити спокійну атмосферу. Подумайте про встановлення кашпо або полиць, щоб заощадити місце на підлозі і максимально ефективно використати наявну площу. Віддайте перевагу невибагливим рослинам, таким як сукуленти або трави, які не потребують багато уваги, і вибирайте сорти, які можуть квітнути на балконі.

Максимізація місць для сидіння

Щоб максимально використати балкон, важливо встановити на ньому зручні сидячі місця, такі як складні стільці, м'які лавки. Якщо простір обмежений, подумайте про використання пристінних або розкладних меблів, щоб максимально використати площу і водночас забезпечити затишне місце для відпочинку.

Читайте також: Як самостійно укласти ламінат вдома: поради щодо ремонту

Створення затишної атмосфери

Включення елементів, які сприяють створенню затишної та привабливої атмосфери, таких як килимки, гірлянди або ліхтарі, може значно покращити атмосферу на балконі. Ці доповнення додають тепла і створюють розслаблюючу обстановку як для денного, так і для вечірнього відпочинку. Крім того, додавання подушок і ковдр може підвищити комфорт.

Включення багатофункціональних елементів

Щоб максимально ефективно використати балкон, можна встановити на ньому багатофункціональні предмети, такі як лавки для зберігання, складні столики або підвісні органайзери, які запропонують практичні рішення для зберігання речей і впорядкування простору.

Раніше ми писали про 20 лайфхаків, які допоможуть швидше прибирати квартиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!