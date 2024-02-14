Як ефективно відбілити комір та манжети білої сорочки: 3 практичні лайфхаки

Зберегти комір та манжети білої сорочки чистими та яскравими може бути непросто, але з трьома простими методами це зробити простіше, ніж ви думаєте. UAportal розповів, як за допомогою цих лайфхаків можна досягти вражаючих результатів.

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Сода та оцет

Щоб відбілити комір та манжети білої сорочки, можна приготувати пасту з 3 частин харчової соди та 1 частини води. Цю пасту слід нанести безпосередньо на ділянки з плямами та залишити на 30 хвилин. Після цього ділянки можна почистити старою зубною щіткою.

Згодом розчин з рівних частин води та білого оцту можна змішати в пульверизаторі та використовувати для просочення коміра та манжетів. Потім сорочку слід залишити на 30 хвилин, а потім випрати у звичайному режимі. Цей метод виявився ефективним у видаленні бруду та освітленні тканини без використання хімікатів чи відбілювачів.

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Лимонний сік

Обробіть плями лимонним соком і помістіть сорочку під прямі сонячні промені – це допоможе висвітлити плями. Щоб запобігти надмірному відбілюванню, слід накрити її рушником або тканиною, залишивши на сонці тільки комір і манжети.

Кисневий відбілювач

Придбайте безпечний для тканини кисневий відбілювач та змішайте його з водою відповідно до інструкції на упаковці. Наступний крок – створити розчин для замочування у великому відрі або раковині і повністю занурити сорочку, приділяючи особливу увагу комірці та манжетам. Рекомендується залишити її замочуватися щонайменше 6 годин чи ніч.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

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