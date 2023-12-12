Як ефективно очистити духовку, якщо немає соди або оцту

Якщо у вас немає під рукою харчової соди або оцту, все одно є ефективні способи очистити духовку за допомогою звичайних побутових інгредієнтів. Хоча комерційні засоби можуть бути ефективними, вони не завжди доступні. У таких випадках можна скористатися домашніми альтернативами. UAportal розповідає, як очистити духовку в домашніх умовах.

Відео дня

Сіль

Сіль є корисним інгредієнтом, який є майже на кожній кухні. Щоб використовувати її для чищення духовки, насипте шар солі на деко або на дно духовки. Потім нагрійте її до 100 градусів за Цельсієм і дайте солі стати золотистою.

Читайте також: Одна маленька хитрість допоможе очистити духовку від жиру без зусиль

Після цього вимкніть духовку і дайте їй охолонути. Вимийте внутрішні поверхні теплою водою з милом, а потім витріть їх паперовими рушниками.

Розпушувач

З іншого боку, харчовий розпушувач, також підходить для чищення деко і духовок. Водний розчин розпушувача можна використовувати для протирання стінок духовки.

Невелику кількість розпушувача, зазвичай 2-3 столові ложки, змішані з водою до утворення пасти, можна нанести на поверхні. Залиште розчин на 2-3 години, щоб розщепити жир і бруд. Це полегшить його видалення.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!