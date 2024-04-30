Як ефективно використовувати кошти: уникаємо непотрібних витрат та більше заощаджуємо

Досить багато людей намагається позбутися звички витрачати гроші на не потрібні їм речі та хочуть заощаджувати їх. UAportal підготував декілька корисних лайфхаків, які допоможуть вам не витрачати зайвих грошей.

Відстеження витрат

Один з дієвих способів позбутися звички перевитрачати кошти – це відстежувати всі витрати. Ведіть облік того, на що витрачаєте гроші, і визначте сфери, де їх можна скоротити. Додатки або електронні таблиці полегшають цей процес.

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Складайте бюджет на основі відстежуваних витрат. Це допоможе дотримуватися планових заощаджень і запобігти непотрібним покупкам.

Уникайте імпульсивних покупок

Уникайте імпульсивних покупок, дотримуючись правила 24-х годин. Відчуваючи бажання купити щось з примхи, дайте собі добу на роздуми.

Готуйте їжу самостійно

Одна з найпростіших порад, яка допоможе заощадити гроші та запобігти перевитратам – це приготування їжі вдома. Заздалегідь готуйте їжу, щоб уникнути необхідності замовляти щось на виніс або їсти деінде. Крім того, маючи готову їжу, ви будете менш схильні до імпульсивних покупок продуктів.

Приготовлені страви беріть з собою на роботу чи в дорогу. Це не тільки заощадить час та гроші, але позитивно вплине на здоров'я, оскільки ви уникатимете не здорових перекусів.

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