Як ефективніше використовувати мікрохвильову піч: корисні поради

Дізнайтеся, як ефективніше та раціональніше готувати у мікрохвильовій печі. UAportal, підготував дієві рекомендації з використанням даного побутового пристрою.

Відео дня

Потібно накривати їжу

Перед розігріванням їжі слід накривати її кришкою або поліетиленовою плівкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі. Це значно полегшує миття мікрохвильової печі в майбутньому. Щоб запобігти запіканню їжі та забезпечити вихід пари, не забудьте залишити в кришці невеликий вентиляційний отвір.

Використання звичайної поліетиленової плівки або невідповідних матеріалів може призвести до потрапляння шкідливих хімічних речовин у їжу, тому важливо використовувати лише спеціальні кришки. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо накриття їжі в мікрохвильовій печі, щоб забезпечити безпечне нагрівання.

Читайте також: Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці: поради молодим господиням

Правильне розміщення їжі

Щоб досягти рівномірного нагрівання, їжу слід перемішувати через регулярні проміжки часу під час процесу нагрівання. Це допомагає розподілити тепло і запобігає утворенню гарячих ділянок.

Правильне розташування їжі на тарілці у формі кола або овалу сприяє рівномірному приготуванню. Уникайте занадто високого розташування страв або створення гірки в центрі, оскільки це може призвести до нерівномірного нагрівання.

Перевірка готовності

Після того, як їжа закінчила готуватися в мікрохвильовій печі, їй слід дати постояти кілька хвилин, перш ніж виймати з печі. Це дозволить продовжити розподіл тепла і завершити приготування.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!