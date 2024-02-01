Як досягти бездоганної чистоти в оселі: 5 корисних порад

Підтримання чистоти та затишку в оселі не повинно бути складним завданням. Використовуючи прості, але цінні прийоми, перевірені часом, ви зможете досягти бездоганного вигляду оселі без особливих зусиль. UAportal розповів про п'ять надійних порад, про які, можливо, знає не кожна домогосподарка.

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Яйця

Попрощайтеся зі стійкими винними плямами на скатертині за допомогою яєчного жовтка. Суміш з гліцерином в рівних частинах – це все, що потрібно.

Нанесіть цей засіб на плями і залиште на 2-3 хвилини. Ретельно прополощіть скатертину перед тим, як випрати її в пральній машині, як зазвичай.

Лимонний сік

Для швидкого та ефективного видалення жиру з будь-якої поверхні скористайтеся лимонним соком. Нанесіть його на уражену ділянку і залиште на 10 хвилин та обережно витріть пляму м'якою губкою. Цей метод чудово справляється зі стійкими забрудненнями на металевих поверхнях.

Кава

Боротися з неприємними запахами в холодильнику легко за допомогою меленої кави в зернах. Посипте щедрою кількістю полиці холодильника, щоб нейтралізувати будь-які небажані запахи.

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Сіль

Використовуйте сіль, щоб без особливих зусиль омолодити робочу поверхню. Зробіть суміш, змішавши крупну сіль з водою, а потім нанесіть її на поверхню. Сильними, але м'якими рухами втирайте її у плями та змийте залишки водою, щоб побачити оновлену стільницю.

Дзеркала

Дзеркальні поверхні без розводів можна очистити за допомогою простого методу. Для початку ретельно протріть дзеркало вологою ганчіркою.

Потім замініть її на аркуш газети або паперу, щоб остаточно протерти поверхню. Цей метод гарантує кришталево чисте, бездоганне дзеркало без будь-яких непривабливих слідів.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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