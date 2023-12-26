Як домовитися з продавцем про знижку: 3 дієвих лайфхаки

Відкрийте унікальні підходи до отримання знижок від продавців за допомогою несподіваних методів і дієвих лайфхаків. UAportal розповів про ефективні методи ведення переговорів з продавцями.

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Мовчання

Під час переговорів з продавцем мовчання після того, як ви зробили зустрічну пропозицію, може змусити продавця почуватися незручно. Це підвищить ймовірність того, що він запропонує знижку, і дозволить покупцеві отримати перевагу.

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Вказування на недоліки

Просячи знижку, важливо дотримуватися ввічливого і шанобливого ставлення до продавця. Вказавши продавцю на будь-які незначні недоліки або дефекти товару можна спонукати продавця запропонувати знижку.

Підкресліть, що товар все ще цікавий, незважаючи на його недоліки, і що знижка зробить покупку більш доцільною. Однак підхід завжди має бути шанобливим і без надмірної критики.

Купівля оптом

Покупцям, які планують придбати кілька товарів, варто розглянути можливість об'єднати покупки разом і попросити оптову знижку. Продавці часто готові надати хорошу знижку на великі покупки, оскільки їм вигідно зробити більший продаж.

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