Як часто потрібно прибирати підлогу вдома: поради

Підтримання чистоти підлоги має важливе значення для створення здорового середовища в оселі. UAportal підготував кілька порад щодо того, як часто слід пилососити та мити підлогу.

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Як часто потрібно пилососити

Пилососьте підлогу щонайменше двічі на тиждень, щоб прибрати бруд і сміття. У місцях з високою прохідністю або в будинках з домашніми тваринами рекомендується щоденне прибирання.

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Як часто потрібно мити підлогу

Окрім регулярного прибирання пилососом, раз на тиждень мийте її шваброю, щоб видалити стійкі плями та розлиту рідину. Використовуйте спеціальні миючі засоби, безпечні для вашого типу підлоги, чи то паркет, плитка або ламінат.

Враховуйте тип підлоги

Слід також враховувати тип підлоги в оселі. Наприклад, паркет слід мити рідше, щоб запобігти пошкодженню деревини. Зазвичай для паркету достатньо щотижневого миття шваброю, а пилососити її можна кілька разів на тиждень.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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