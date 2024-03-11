Як швидко вивести запах поту з одягу без прання: корисні поради

Хочете швидко освіжити одяг від запаху поту, не вдаючись до прання? UAportal розповів про кілька простих, але практичних методів усунення неприємних запахів.

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Видалення запаху поту за допомогою оцту

Якщо ви хочете вивести запах поту з одягу, не перучи його, оцет може допомогти змінити ситуацію. За допомогою пульверизатора, наповненого рівними частинами оцту і води, можна обприскати уражені ділянки. Залишіть одяг висихати на повітрі та отримайте чудовий результат.

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Використання харчової соди

Харчова сода – ще один швидкий і ефективний засіб для видалення запаху поту з одягу. Просто посипте содою уражені ділянки й залиште на кілька годин або навіть на ніч. Згодом її можна зчистити щіткою, і неприємний запах зникне.

Лимонний сік

Природний та освіжаючий спосіб боротьби із запахом поту – це лимонний сік. Змішавши рівні частини лимонного соку і води в пульверизаторі та злегка збризнувши одяг, ви ефективно нейтралізуєте неприємний запах, залишивши речі пахнути свіжістю.

Ефірні олії

Ефірні олії, такі як олія лаванди або чайного дерева, також можна використовувати для боротьби із запахом поту на одязі. Додавши кілька крапель улюбленої ефірної олії у пляшку з водою й обприскавши уражені ділянки, можна замаскувати будь-які неприємні запахи, залишивши одяг приємно пахнути.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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