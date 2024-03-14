Як швидко висушити одяг: ефективні лайфхаки

Дізнайтеся як пришвидшити процес сушіння одягу після прання. UAportal підготував ефективні лайфхаки для швидкого та якісного висушування білизни.

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Метод сушіння на повітрі

Висушіть одяг на повітрі. Потрібно віджати зайву воду з речей, а потім розвісити його на сушарці або мотузці для білизни.

Прискорити процес можна, розмістивши речі у добре провітрюваному місці, наприклад, біля відчиненого вікна або на вулиці в сонячний день.

Метод рушників

Ще одним зручним лайфхаком для швидкого сушіння речей є метод поглинання. Він полягає в тому, що ви кладете чистий сухий рушник на поверхню, а зверху на нього кладете мокрі речі.

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Це все скрутіть в ролик і притискайте все один до одного, щоб допомогти ефективно ввібрати зайву вологу. Як тільки рушник промокне, замініть його на сухий і повторюйте процес, поки більша частина води не вбереться, це значно скоротити час сушіння, особливо для важких тканин, таких як джинси.

Хитрість з праскою

Нетрадиційний, але ефективний лайфхак для швидкого сушіння одягу після прання полягає у використанні електропраски. Після того, як ви відіжмете зайву воду з речей, розкладіть на прасувальній дошці або будь-якій термостійкій гладкій поверхні.

Праску слід встановити на низький або середній рівень нагріву, а потім обережно пропрасувати по вологому одягу. Цей метод випаровувати залишки вологи, тим самим прискорюючи процес сушіння. Однак слід бути обережними, на делікатних тканинах, щоб запобігти їхньому пошкодженню від надмірного нагрівання.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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