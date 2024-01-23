Як швидко відновити вицвілий одяг після прання: Дієві поради

Коли справа доходить до відновлення вицвілого одягу, кілька практичних методів можуть допомогти повернути йому первісну яскравість і колір. UAportal розповів про кілька перевірених порад і методів, які допоможуть розв'язати цю проблему.

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Використовуйте оцет

Оцет – чудовий спосіб відновити вицвілий одяг. Можна додати чашку білого оцту до повного завантаження пральної машини й прати як зазвичай. Він допомагає закріпити колір і запобігти вицвітанню, роблячи одяг яскравішим і свіжішим. Крім того, замочування одягу в суміші води та оцту перед пранням ще більше покращує процес відновлення кольору.

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Вивертайте одяг навиворіт перед пранням

Щоб запобігти подальшому вицвітанню, завжди вивертайте одяг навиворіт перед пранням. Цей простий крок допомагає захистити зовнішній шар від прямого впливу води та мийного засобу, мінімізуючи процес вицвітання. Використання делікатного прання також допоможе зберегти яскравість кольору.

Періть в холодній воді

Прання одягу в холодній воді – перевірений і надійний метод запобігання вицвітанню. Гаряча вода може спричинити вивільнення барвника з тканини, що призведе до тьмяності та вицвітання. Холодна вода зберігає колір і довше зберігає яскравий вигляд одягу.

Сушіть на повітрі

Щоб ще більше зберегти колір одягу, слід відмовитися від сушарки. Тепло від цього приладу може призвести до швидшого вицвітання, тому розвішування на повітрі допоможе зберегти яскравість одягу.

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