Як швидко прибрати найдрібніші уламки скла: практичні та безпечні поради

Коли мова йде про крихітні уламки скла, важливо мати безпечні та ефективні методи для прибирання. UAportal дізнався кілька цікавих методів, які можуть полегшити процес і зменшити ризик травмування.

Хліб

Уламки прилипнуть до м'якої текстури хліба, що полегшить їх збирання. Переконайтеся, що хліб м'яко притиснутий до поверхні, щоб зібрати всі крихітні уламки скла. Під час використання цього методу не забудьте одягнути рукавички, щоб не поранитися.

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Скотч

Просто притисніть скотч до ділянки зі скляними частинками, а потім обережно зніміть його. Клей на стрічці прилипне до крихітних уламків, залишаючи поверхню безпечною. Необхідно ретельно оглянути пошкоджену ділянку при різному освітленні, щоб переконатися, що не було пропущено жодного уламка.

Панчохи

Надійно закріпіть шматок капронової панчохи на насадці пилососа потім ретельно пройдіться по ділянці, переконавшись, що всі частинки скла всмоктуються. Це забезпечить збір навіть найдрібніших частинок скла.

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