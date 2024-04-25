Як швидко почистити килимок для ванни: практичні поради

Коли справа доходить до збереження чистоти у вашій ванній кімнаті, килимок має важливе значення. UAportal дізнався кілька практичних порад, як швидко та ефективно очистити килимок без зайвих клопотів.

Прання в пральній машині

Використовуйте делікатний режим і м'який миючий засіб, проте не використовуйте кондиціонер для білизни, оскільки він може залишити сліди. Не забудьте просушити килимок на повітрі.

Замочування

Додайте у воду невелику кількість м'якого миючого засобу або оцту і залиште килимок щонайменше на 30 хвилин перед тим, як прополоскати і висушити його. Обов'язково ретельно прополощіть його, щоб видалити всі залишки миючого засобу.

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Чистимо щіткою

Нанесіть м'який миючий засіб безпосередньо на килимок, а потім круговими рухами почистіть його щіткою. Ретельно промийте килимок і дайте йому висохнути на повітрі. Завжди тестуйте миючий засіб на невеликій ділянці, щоб переконатися, що він не пошкодить матеріал.

Точкове очищення

Використовуйте м'який миючий засіб і щітку з м'якою щетиною, щоб обережно почистити уражену ділянку, а потім ретельно промийте і висушіть килимок. Уникайте агресивних хімічних засобів, оскільки вони можуть пошкодити тканину.

Регулярне прибирання

Регулярно пилососьте або витрушуйте килимок для ванни, щоб видалити поверхневе сміття. Цей швидкий крок догляду може запобігти накопиченню бруду. Найкраще робити це на відкритому повітрі.

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