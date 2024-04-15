Як швидко відремонтувати в'єтнамки простими методами: корисні поради

Літня пора часто передбачає носіння в'єтнамок, які користуються популярністю серед багатьох людей, в тому числі й українців. Однак нерідко трапляються ситуації, коли підошва тріскається, внаслідок чого відривається ремінець, який фіксує ногу на місці. Якщо ви опинилися в такій незручній ситуації посеред вулиці, не хвилюйтеся – UAportal підготував швидкий лайфхак, який допоможе швидко полагодити взуття.

Якщо ви опинилися босоніж через зламані в'єтнамки, ви можете знайти рішення в будь-якому найближчому кіоску або магазині. Секретний інгредієнт – газований напій.

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Ось що вам потрібно зробити

1. Придбати банку газованого напою.

2. Зняти з банки вкладку, яка слугує імпровізованим інструментом.

3. Протягнути ремінець босоніжок через одне з кілець на вкладці.

4. Повернути кільце в протилежний бік від тріщини.

Зверніть увагу, що такого імпровізованого ремонту може не вистачити на весь літній сезон. Проте його буде достатньо, щоб безпечно дістатися додому в тимчасово.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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