Як швидко очистити кухонну раковину від жиру: ефективні поради

У цій статті UAportal підготував поради, як очистити кухонну мийку від жиру. Забудьте про стійкі плями і насолоджуйтеся свіжою та блискучою раковиною щоразу, коли ви заходите на кухню.

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Розчин мила для посуду

Проста, але ефективна порада для очищення кухонної раковини від жиру – це використання розчину мила для посуду. Почніть зі змішування теплої води з великою кількістю мила у відрі або тазику.

Потім змочіть губку або ганчірку в мильній воді і протріть поверхню раковини, приділяючи особливу увагу місцям, де накопичився жир. Нарешті, ретельно промийте раковину теплою водою, щоб видалити всі залишки мила.

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Суміш оцту та харчової соди

Ще один лайфхак, який варто спробувати, – це використання суміші оцту та харчової соди для очищення кухонної раковини від жиру. Спочатку насипте соду в злив раковини, а потім залийте її чашкою оцту.

Залиште розчин на кілька хвилин, щоб шипіння розщепило жир. Після цього за допомогою щітки або губки почистіть поверхню раковини, зосереджуючись на жирних ділянках. На завершення промийте раковину теплою водою, щоб змити залишки засобу.

Лимонно-сольовий скраб

Розріжте лимон навпіл і посипте розрізану сторону сіллю. Потім ретельно втирайте половинки лимона в поверхню раковини, роблячи кругові рухи і злегка натискаючи.

Кислотні властивості лимона в поєднанні з абразивною текстурою солі допоможуть розщепити жир і усунути будь-які плями. Після скрабування промийте раковину теплою водою, щоб переконатися, що всі залишки видалені.

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