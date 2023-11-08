Як швидко позбутися печії: народні методи для швидкого полегшення

UAportal розповідає про ефективні поради, які допоможуть швидко позбутися печії та відчути полегшення від дискомфорту, який вона спричиняє. Дотримуйтесь цих простих і практичних порад, щоб полегшити симптоми та сприяти гарному травлення.

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Випийте склянку молока

Для швидкого полегшення печії спробуйте випити склянку молока. Молоко має заспокійливі властивості, які можуть допомогти нейтралізувати шлункову кислоту, полегшуючи дискомфорт.

Почніть пити маленькими ковтками і спостерігайте, чи приносить це полегшення. Якщо у вас непереносимість лактози або вам не вистачає молока, спробуйте альтернативні варіанти, такі як мигдальне або вівсяне молоко.

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Жуйте жуйку

Жувальна гумка є ефективним засобом від печії, оскільки стимулює вироблення слини. Слина діє як природний кислотний буфер, розбавляючи шлункову кислоту і зменшуючи відчуття печії.

Вибирайте жуйки без цукру, щоб уникнути посилення кислотного рефлюксу. Жуйки зі смаком м'яти можуть погіршити симптоми у деяких людей, тому рекомендуються не м'ятні сорти.

Піднімайте верхню частину тіла під час сну

Підняття верхньої частини тіла під час сну може допомогти запобігти зворотному закиданню кислоти в стравохід, зменшуючи напади печії. Досягти цього можна, використовуючи клиноподібну подушку або піднявши узголів'я ліжка за допомогою міцних предметів, таких як стояки або блоки.

Для оптимальної ефективності переконайтеся, що висота підйому становить приблизно 14-18 сантиметрів. Таке положення використовує силу тяжіння і сприяє правильному травленню.

Нагадаємо, науковці з канадського університету Макгілла дійшли висновку, що фізичний біль можна полегшити без ліків.

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