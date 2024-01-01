Як швидко та легко видалити неприємні запахи з холодильника

Усунення неприємних запахів у холодильнику має важливе значення для підтримки свіжості та чистоти на кухні. UAportal підготував кілька ефективних методів з використанням звичайних побутових предметів для нейтралізації неприємних запахів.

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Харчова сода

Відкрита коробка з содою, розміщена в задній частині холодильника, природним чином поглинає будь-які небажані запахи. Не забувайте змінювати соду кожні три місяці, щоб забезпечити її ефективність.

Свіжа кавова гуща

Кава також може допомогти усунути неприємні запахи в холодильнику. Якщо поставити миску з гущею на одну з полиць і залишити її на кілька днів, вона поглине і нейтралізує будь-які застарілі запахи.

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Вугілля

Активоване вугілля – ще один ефективний метод дезодорації холодильника. Покладіть кілька шматочків засобу в невелику миску і залиште її відкритою на полиці.

Білий оцет

Білий оцет відомий своїми потужними властивостями усувати неприємні запахи. Якщо просто поставити відкриту ємність з засобом на верхню полицю холодильника, він буде нейтралізувати будь-які неприємні запахи.

Скибочки лимона

Скибочки свіжого лимона допомагають боротися з небажаними запахами. Поклавши кілька шматків фрукта в невелику миску на полиці можна освіжити кухню та залишити в ній приємні цитрусові пахощі.

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