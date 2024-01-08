Як швидко та легко видалити жир і бруд з кухонного фартуха: Три лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки, якими кожен може скористатися для видалення жиру і бруду з кухонного фартуха. Приготування їжі часто призводить до появи непривабливих плям на фартухах, але з цими практичними порадами більше не доведеться турбуватися.

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Рідина для миття посуду

Жир і бруд з кухонного фартуха можна ефективно очистити, нанісши невелику кількість рідини для миття посуду безпосередньо на уражені ділянки. Потім тканину слід обережно почистити м'якою щіткою або губкою, щоб видалити плями. Після цього фартух слід ретельно прополоскати теплою водою і дати йому висохнути.

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Розчин білого оцту

Ефективним методом видалення жиру і бруду є створення розчину з білого оцту і води. Рівні частини обох інгредієнтів можна змішати і нанести на забруднені ділянки. Якщо залишити його на кілька хвилин, а потім змити теплою водою, кислотність оцту допоможе розщепити і вивести стійкі плями.

Паста з харчової соди

Корисною порадою для очищення жиру і бруду з кухонного фартуха є приготування пасти з харчової соди і води. Нанесіть пасту на забруднені ділянки і обережно почистіть щіткою, щоб полегшити видалення бруду. Після очищення фартух слід прополоскати теплою водою і залишити сушитися для досягнення найкращих результатів.

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