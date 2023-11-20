Як швидко і легко прибрати квартиру після свята

UAportal підготував добірку лайфхаків, які допоможуть зробити процес прибирання квартири легким і безтурботним. Відкрийте для себе кілька нетрадиційних, але ефективних порад, які допоможуть швидко і без особливих зусиль навести лад у вашій квартирі після свята.

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Знищення неприємного запаху

Білий оцет – це прекрасний засіб, коли справа доходить до усунення неприємних запахів від приготування їжі та продуктів харчування у вашій квартирі.

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Використовуйте контейнер для зберігання обгорткового паперу

Подарункові упаковки можуть створити безлад після свят. Використовуйте контейнер для зберігання обгорткового паперу, щоб ефективно збирати та зберігати ці залишки. Зберігайте всі обгортки, стрічки та скотч в одному місці для легкого доступу до них пізніше або швидкої утилізації.

Як підмітати за допомогою швабри

Пил і сміття мають тенденцію накопичуватися під час святкового сезону. Використовуючи швабру, ви можете швидко підмести з підлоги дрібні частинки, пил і навіть шерсть домашніх тварин. Злегка намочіть швабру і проведіть нею по підлозі для ефективного та безпроблемного прибирання.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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