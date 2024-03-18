Як швидко та легко прибрати квартиру: ефективні поради від досвідчених господинь

Прибирання може бути не найприємнішим заняттям, але це необхідна частина підтримки чистоти та затишку в домі. UAportal розповів, що досвідчені домогосподарки відкрили для себе кілька несподіваних хитрощів, які роблять цей процес швидшим та ефективнішим.

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Витирання пилу за допомогою валика з липкою стрічкою

Для гладких поверхонь злегка волога серветка з мікрофібри творить чудеса. Однак, коли справа доходить до складних ділянок, таких як абажури, оббивка або чохли, валик з липкою стрічкою, який зазвичай використовується для чищення одягу, діє бездоганно. Лише кілька швидких рухів – і пил прилипає до валика, залишаючи ваші тканинні вироби вільними від небажаного сміття.

Чистка килимів за допомогою пилососа та праски

Якщо у вас немає спеціалізованого пилососа для чищення килимів, ось зручний альтернативний метод. Спочатку рівномірно розсипте невелику кількість прального порошку. Потім злегка збризніть його водою з пульверизатора.

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Дайте йому вбратися і висохнути, перш ніж ретельно пропилососити килим. Для стійких плям створіть розчин, розвівши оцет з водою у співвідношенні 1:2. Розпорошіть розчин на уражену ділянку, щільно накрийте її бавовняною тканиною і пропрасуйте до повного зникнення плями.

Очищення ванної кімнати за допомогою пароочисника

Один з найшвидших способів прибрати у ванній кімнаті – скористатися пароочисником. Однак, якщо у вас його немає, є проста альтернатива. Просто наберіть гарячу ванну і зачиніть двері, щоб створити середовище, наповнене парою.

Вона розм'якшить кожен шматочок бруду чи нагару. Після цього просто протріть поверхні ганчіркою або губкою, доклавши мінімум зусиль, щоб досягти блискучої чистоти у ванній кімнаті.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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