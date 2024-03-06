Як швидко і легко почистити гребінець для волосся: прості способи

Чистий гребінець – запорука здорового волосся. UAportal розповів про кілька практичних порад, які допоможуть вам підтримувати його в чистоті.

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Замочування в оцті

У невеликій мисці можна приготувати суміш теплої води та білого оцту. Занурте щетину гребінця в розчин і залиште на 15-20 хвилин. Кислотність оцту допоможе розщепити будь-який продукт, що накопичився, а тепла вода допоможе розпушити застряглі частинки. Після замочування щітку слід ретельно промити чистою водою і дати їй висохнути на повітрі.

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Використовуйте зубну щітку

У важкодоступних місцях, наприклад, біля основи щетини або вздовж ручки, можна використовувати стару зубну щітку, щоб обережно вичистити залишки сміття або нальоту. Маленькі щетинки зубної щітки зможуть дістатися до щілин, до яких інші інструменти не можуть дістатися, забезпечуючи ретельне очищення гребінця.

Очищення ручки

Не варто випускати з уваги й ручку гребінця. Протріть її вологою ганчіркою з невеликою кількістю м'якого мила і видаліть залишки бруду, щоб забезпечити чистоту і готовність до використання всієї щітки.

Регулярне обслуговування

Рекомендується взяти за звичку регулярно чистити щітку для волосся. Якщо ви будете чистити її принаймні раз на тиждень, це допоможе запобігти накопиченню ворсу і збереже ефективність щітки. Регулярний догляд також подовжить термін служби гребінця та збереже його функціональність.

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