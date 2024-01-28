Як швидко та легко відмити лінолеум: 4 ефективні методи

Підтримання лінолеуму в чистоті та доглянутому стані має важливе значення для його довговічності. UAportal підготував кілька практичних методів швидкого та легкого очищення.

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Використання оцту

Щоб швидко і легко очистити лінолеум, ви можете створити простий розчин для чищення, використовуючи оцет і воду. Змішайте рівні частини цих інгредієнтів в пульверизаторі та розпиліть його на забруднену поверхню. Залиште на кілька хвилин, а потім витріть вологою шваброю або ганчіркою. Оцет має природні антибактеріальні властивості та допомагає видалити стійкі плями та бруд з лінолеуму, не завдаючи йому шкоди.

Скраб з харчової соди

Ще один ефективний метод очищення лінолеуму – використання скрабу з харчової соди. Насипте соду на лінолеум і додайте невелику кількість теплої води, щоб утворилася паста. Щіткою з м'якою щетиною або губкою акуратно нанесіть пасту на поверхню, зосереджуючись на складних місцях або плямах. Потім витріть пасту чистою вологою ганчіркою.

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Уникайте агресивних хімічних речовин

Під час чищення лінолеуму важливо уникати агресивних хімікатів та абразивних засобів. Вони можуть зняти захисне покриття з лінолеуму і спричинити його пошкодження. Натомість обирайте м'які, натуральні мийні засоби, такі як оцет, харчова сода або м'яке мило для посуду. Завжди перевіряйте спочатку невелику, непомітну ділянку, щоб переконатися, що метод очищення безпечний для матеріалу.

Регулярний догляд

Регулярний догляд за лінолеумом необхідний для того, щоб він залишався чистим і виглядав якнайкраще. Регулярно підмітайте або пилососьте підлогу, щоб видалити бруд і сміття. Негайно витирайте пролиту рідину, щоб запобігти появі плям і липких залишків. Дотримуючись правил регулярного прибирання та догляду, ви зможете продовжити термін служби лінолеуму і зберегти його в ідеальному стані.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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