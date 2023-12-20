Як швидко та якісно вимити вікна: Поради клінінгових служб

Вимити вікна – це ключ до збереження приємного освітлення та чистоти в будинку. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть вам у цьому.

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Оцет для блиску без розводів

Після розпилення розчину протріть вікно ганчіркою з мікрофібри, щоб отримати бездоганну поверхню. Цей розчин також відштовхує пил і плями, зберігаючи ваші вікна чистими на довший період.

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Витирайте за допомогою кавового фільтра

Після того, як вікна вимиті, протріть їх кавовим фільтром. Завдяки тому, що він не містить ворсинок, він залишить ваші вікна блискучими без жодних розводів чи залишків. Крім того, кавовий фільтр поглинає залишки вологи.

Використовуйте скребок для великих вікон

Використовуйте скребок, щоб спростити процес миття великих вікон. Почніть зверху і тягніть скребок вниз для швидкого та ефективного методу. Після кожного проходу протирайте лезо чистою ганчіркою, щоб запобігти появі розводів і забезпечити блискучу, бездоганну поверхню.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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