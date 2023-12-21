Як швидко та якісно помити підлогу: Поради для господинь

У житті, де швидкість і якість є важливими аспектами, процес прибирання стає вирішальним для багатьох господинь. Особливо це стосується очищення підлоги, яке вимагає ефективних методів для досягнення бажаного результату. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть вам вирішити це питання.

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Використання оцту та водного розчину

Екологічно чистим способом очищення підлоги є змішування рівних частин води і оцту в пульверизаторі. Цей розчин добре працює на паркеті, кахелі та лінолеумі і є економічно вигідним. Ви можете просто розбризкати розчин на підлогу і протерти шваброю, щоб отримати чисте покриття без розводів.

Використання харчової соди для стійких плям

Якщо ви маєте справу зі стійкими плямами на підлозі, можна посипати ділянку харчовою содою, а потім обережно почистити мокрою губкою або щіткою. Харчова сода діє як природний абразив, що допомагає видалити пляму, не пошкоджуючи підлогу. Цей метод особливо корисний для видалення пошкоджень від домашніх тварин або розлитої олії.

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Очищення парою з ефірними оліями

Кілька крапель улюбленої ефірної олії, наприклад, лаванди або лимона, можна додати у воду в пароочищувачі перед тим, як використовувати його для миття підлоги. Це не тільки ефективно очистить і продезінфікує потрібний участок, але й залишить після себе приємний, природний аромат у всій кімнаті.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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