Як швидко та якісно помити мікрохвильову піч: поради господинь

Відкрийте для себе кілька простих і практичних способів ефективного очищення мікрохвильової печі, разом з UAportal. Від використання оцту та водного розчину до очищення парою з цитрусовими – ці поради зроблять вашу мікрохвильову піч бездоганно чистою.

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Оцет і водний розчин

Одна з ефективних і простих порад для очищення мікрохвильової печі – використання оцтово-водяного розчину. Щоб застосувати цей метод, змішайте рівні частини оцту і води в мисці, придатній для використання в мікрохвильовій печі. Помістіть миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій температурі приблизно 4 хвилини.

Утворена пара допоможе розм'якшити накопичені частинки їжі або плями. Після того, як піч охолоне, приступайте до очищення внутрішніх поверхонь вологою ганчіркою або губкою.

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Лимонний сік і паста з харчової соди

Ще одна практична і незвичайна порада полягає у створенні пасти з лимонного соку і харчової соди. Змішайте лимонний сік і харчову соду в невеликій мисці до утворення густої пасти. Нанесіть цю пасту на внутрішні поверхні мікрохвильової печі, приділяючи особливу увагу стійким плямам.

Залиште пасту на кілька хвилин, щоб її очищувальні властивості почали діяти. Вологою ганчіркою або губкою обережно видаліть пасту. Природна кислотність лимонного соку сприяє розщепленню бруду та усуненню небажаних запахів.

Очищення парою з цитрусовими

Щоб помити мікрохвильову піч, спробуйте використовувати пару з цитрусових. Розріжте лимон або апельсин навпіл і вичавіть сік у миску. Додайте в миску води, та половинки цитрусових. Поставте миску в мікрохвильову піч на високу температуру приблизно на 3 хвилини.

Лимонна кислота, що виділяється з фруктів, у поєднанні з парою ефективно розщеплює бруд і нагар, в результаті їхнє очищення стає простим.

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