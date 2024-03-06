Як швидко та якісно почистити мікрохвильову піч: корисні поради

Підтримання чистоти мікрохвильової печі має вирішальне значення для якісного приготування їжі. Від природних розчинів до спеціалізованих мийних засобів – UAportal розповів, як досягти оптимальної чистоти.

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Пара з цитрусовими

Щоб швидко й ефективно очистити мікрохвильову піч, миску з водою і кількома скибочками лимона потрібно помістити всередину приладу і нагрівати протягом 3-5 хвилин. Пара допоможе розм'якшити бруд, що полегшить його витирання. Потім вологою ганчіркою з мікрофібри протріть внутрішню частину мікрохвильовки, приділяючи особливу увагу плямам.

Оцет

Ще один ефективний спосіб очистити мікрохвильову піч – створити розчин з рівних частин води та оцту в посуді, придатному для використання в мікрохвильовій печі. Суміш слід нагрівати протягом 2-3 хвилин, дозволяючи парі розпушити бруд. Обережно вийнявши миску, можна протерти внутрішню поверхню ганчіркою.

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Паста з харчової соди

Для стійких плям від запеченої їжі слід приготувати пасту з кількох столових ложок соди та води. Пасту слід нанести на уражені ділянки й залишити на 10-15 хвилин. Потім необхідно обережно почистити плями вологою губкою і витерти все ганчіркою.

Регулярне обслуговування

Щоб підтримувати мікрохвильову піч у чистоті, важливо виробити звичку протирати внутрішню поверхню після кожного використання. Ефективним способом є використання вологої ганчірки або серветки для негайного усунення будь-яких розливів або бризок.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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