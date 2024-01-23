Як швидко та ефективно почистити газову плиту: 4 дієві способи

Коли справа доходить до підтримання газової плити в бездоганному стані, різні економічно ефективні та прості методи можуть дати чудові результати. UAportal зібрав поради, які допоможуть без особливих зусиль підтримувати чистоту на кухні.

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Харчова сода та оцет

Спочатку слід посипати плиту содою, а потім розбризкати зверху оцет. Розчин слід залишити на кілька хвилин, щоб розпушити бруд і жир. Потім поверхню слід протерти губкою або ганчіркою, щоб видалити плями. Нарешті, плиту слід протерти чистою вологою ганчіркою, щоб видалити всі залишки.

Мийний засіб і тепла вода

Суміш мийного засобу та теплої води також може допомогти в ефективному очищенні газової плити. Спочатку слід приготувати розчин з цих інгредієнтів та нанести його на забруднену поверхню. Залиште на кілька хвилин, щоб розм'якшити стійкі плями. Потім за допомогою щітки або губки обережно почистьте поверхню, приділяючи особливу увагу складним ділянкам. Після цього плиту слід промити чистою водою і насухо витерти ганчіркою.

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Лимонний сік і сіль

Суміш лимонного соку і солі можна використовувати як натуральний засіб для чищення газової плити. Сіль слід посипати на плиту, а потім вичавити на неї лимонний сік. Суміш слід залишити на кілька хвилин, щоб розщепити жир і кіптяву. Потім за допомогою губки або щітки відчистити плями, а поверхню протерти вологою ганчіркою, щоб вона виглядала чистою і яскравою.

Перекис водню та харчова сода

Перекис водню та харчову соду слід змішати до утворення пасти й нанести на забруднені ділянки плити. Залиште на кілька хвилин, а потім почистьте поверхню щіткою або губкою. Ця суміш особливо ефективна для видалення стійкого жиру та пригорілих залишків їжі. Однак важливо ретельно промити поверхню водою і витерти насухо, щоб уникнути залишків.

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