Як швидко та ефективно відмити ламінат до блиску: 3 дієвих лайфхаки

Підтримувати підлогу в чистоті дуже важливо для збереження її вигляду. UAportal підготував кілька практичних та ефективних порад, як досягти відмінного результату без використання агресивних хімічних засобів.

Домашній засіб

Простий домашній засіб для чищення підлоги можна приготувати, змішавши 1 склянку білого оцту з 1 літром гарячої води в пляшці з розпилювачем. Розчин слід розпорошити на підлогу, а потім витерти її вологою шваброю.

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Використання швабр з мікрофібри

Щоб досягти блиску без розводів на ламінованій підлозі, придбайте високоякісну швабру з мікрофібри. Вони призначені для збирання бруду та пилу, не залишаючи після себе жодних слідів.

Збереження чистоти

Щоб зберегти чистоту ламінату, покладіть придверні килимки біля кожного входу, щоб запобігти потраплянню бруду та сміття на підлогу. Використання меблевих накладок або захисних підкладок під важкі меблі дозволяє уникнути подряпин.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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