Як швидко та без хімії почистити раковину
UAportal підготував добірку ефективних порад, як правильно чистити раковину у ванній, використовуючи лише натуральні засоби. Попрощайтеся з використанням покупних засобів для чищення.
Оцет
Оцет може ефективно і без хімічних засобів очистити раковину у вашій ванній кімнаті. Почніть з того, що вилийте чашку оцту в раковину і залиште її на кілька хвилин, щоб він розщепив усі відкладення. Потім ретельно почистіть раковину старою зубною щіткою або скребком, приділяючи особливу увагу забрудненим або брудним ділянкам.
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Харчова сода
Харчова сода – ще один натуральний засіб для очищення раковини у ванній кімнаті. Посипте содою всю поверхню раковини. Далі створіть пінистий розчин, змішавши рівні частини води та оцту. Вилийте розчин на соду і залиште на кілька хвилин, щоб він розпушив і видалив бруд і плями.
Лимон
Щоб наповнити ванну кімнату освіжаючим ароматом під час чищення раковини, скористайтеся лимоном. Розріжте лимон навпіл і натріть ним раковину, вичавивши сік на поверхню.
Натуральні кислоти, що містяться в лимоні, допоможуть розчинити бруд і залишать вашу раковину пахнути свіжістю. Потім промийте раковину теплою водою, щоб видалити залишки засобу.
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