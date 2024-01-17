Як боротись з неприємними запахами в холодильнику: Поради, провірені часом

Виявити нестерпний запах в холодильнику – неприємна несподіванка.. На щастя, існує безліч безпечних та ефективних народних засобів для вирішення цієї проблеми, про які розповідає UAportal.

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Аміак

В особливо складних випадках, що супроводжуються сильним смородом, суміш аміаку та води у співвідношенні 1:5 може творити чудеса. Просто застосуйте цей розчин для боротьби з грибком, що поширюється.

Лимон

Один з найпростіших методів полягає у використанні лимона для очищення внутрішніх поверхонь камери холодильника. Якщо ви віддаєте перевагу поєднанню народної мудрості та комерційних засобів для чищення, спробуйте наносити лимонний сік після використання побутової хімії. Лимон не тільки усуває неприємні запахи, але й видаляє залишки миючих засобів.

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Оцет

Ще один ефективний засіб – оцет. Навіть розчин води з оцтом у співвідношенні 1:1 може змінити ситуацію. Як тільки запах оцту розвіється, запах плісняви також зникне.

Харчова сода

Окремої згадки заслуговує харчова сода, яка є дуже ефективним засобом для усунення запаху цвілі. Просто поставте блюдце з содою в холодильник, щоб отримати хороші результати.

У деяких випадках можна також використовувати ефективні альтернативи, такі як господарське мило, перекис водню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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