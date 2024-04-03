Як безпечно та ефективно використати харчову соду в побуті

Харчова сода є універсальним засобом, але є певні речі, які ніколи не слід чистити з її допомогою. UAportal підготував вичерпний набір рекомендацій, які допоможуть господиням орієнтуватися у використанні цього засобу в домашніх умовах.

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Захистіть свою побутову техніку

Харчову соду ніколи не слід використовувати для чищення алюмінію, оскільки вона може спричинити зміну кольору та окислення. Її також не рекомендується для чищення золотих і срібних прикрас, оскільки вона може подряпати і пошкодити делікатні поверхні.

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Крім того, будьте обережні з використанням харчової соди на мармурових поверхнях, оскільки вона може пошкодити камінь. Натомість обирайте більш підходящі засоби для чищення, призначені для цих поверхонь, щоб зберегти їхній найкращий вигляд.

Збереження одягу та тканин

Хоча харчова сода є чудовим природним миючим засобом, її не слід використовувати для вовняних або шовкових тканин, оскільки вона може пошкодити і послабити волокна. Крім того, не використовуйте її для чищення делікатних тканин.

Здоров'я та гігієна

Слід пам'ятати, що не можна чистити контактні лінзи харчовою содою, оскільки вона може викликати подразнення та абразивний ефект на очах. Також важливо уникати використання соди для миття дитячих пляшечок і сосок, оскільки будь-які залишки можуть бути шкідливими для немовлят. Крім того, не використовуйте соду на шкірі або волоссі, оскільки вона може порушити природний баланс рН і викликати подразнення.

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