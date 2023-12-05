Як безпечно їхати слизькою дорогою: поради для водіїв

Водіння на слизькій дорозі вимагає особливої уваги та обережності. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть безпечно пересуватися на автомобілі у негоду.

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Безпечна дистанція

Під час руху на слизькій дорозі важливо дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями, що рухаються попереду. Це дає більше часу для реакції на раптові зміни швидкості або напрямку руху.

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Плавне гальмування

Плавне і поступове гальмування допомагає запобігти заносу і блокуванню коліс. Якщо автомобіль обладнаний антиблокувальною гальмівною системою (ABS), рекомендується постійно натискати на педаль гальма.

Відволікаючі фактори

Усунення відволікаючих факторів під час водіння на слизькій дорозі має велике значення для збереження концентрації уваги та пильності. Не користуйтеся телефоном і не налаштовуйте радіо і будьте уважні до змін на дорозі.

Зберігайте спокій

Якщо автомобіль починає заносити або ковзати на дорозі, дуже важливо зберігати спокій. Відпустіть педаль газу або гальма і м'яко поверніть кермо в потрібному напрямку, щоб відновити контроль над автівкою. Пам'ятайте, що безпека, а не швидкість, завжди є найкращим вибором під час руху на слизькій дорозі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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