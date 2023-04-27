Як безболісно відмовитися від солодкого: прості методики

UAportal підготував цю статтю, щоб надати практичні стратегії, які допоможуть скоротити споживання цукру. Прості поради допоможуть легко відмовитись від солодкого.

Вибирайте солоні закуски

Коли вам захочеться перекусити, легко схопити шоколадку або інші солодкі ласощі. Однак такі закуски часто містять багато калорій та мало поживних речовин, що може призвести до набору ваги та інших проблем зі здоров'ям.

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Замість того, щоб тягнутися за солодощами, спробуйте вибрати солоні перекушування, такі як горіхи або овочі із заправкою. Ці варіанти містять менше цукру і більше білка та клітковини, що допоможе довше почуватися ситим.

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Тримайте вдома та на роботі запас здорових продуктів для перекушування та обов'язково беріть їх із собою в дорогу. Коли у вас виникне спокуса перекусити, замість солодких ласощів візьміть один із цих варіантів.

Скоротіть кількість доданого цукру

Цукор часто додають у оброблені продукти та напої, навіть у ті, які не мають солодкого смаку, наприклад, у хліб, соуси та салатні заправки. Щоб зменшити споживання цукру, почніть з читання етикеток і уникайте продуктів з великою кількістю доданого цукру. Натомість вибирайте продукти та напої з низьким вмістом цукру, такі як вода, несолодкий чай або кава, а також свіжі фрукти та овочі.

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Візьміть за правило читати етикетки при купівлі продуктів та вибирайте продукти з низьким вмістом або зовсім за його відсутністю. При приготуванні їжі або випічки намагайтеся використовувати натуральні підсолоджувачі, такі як фруктове пюре, мед або кленовий сироп замість цукру.

Знайдіть більш здорові альтернативи

Якщо ви любите солодке, повністю відмовитись від цукру може бути непросто. Замість того, щоб відмовлятися від солодкого, спробуйте знайти більш здорові альтернативи улюбленим ласощам. Наприклад, ви можете спробувати приготувати власні десерти з використанням натуральних підсолоджувачів або вибрати темний шоколад замість молочного, який містить набагато менше цукру.

Експериментуйте з різними рецептами та інгредієнтами, щоб знайти здорові альтернативи улюбленим солодощам. Майте на увазі, що ці варіанти можуть бути не зовсім такими, як оригінал, але вони все одно зможуть задовольнити ваші бажання і при цьому будуть корисні для здоров'я.

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