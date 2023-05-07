Здійсняться бажання: У трьох знаків зодіаку здійсняться бажання 7 травня

UAportal підготував гороскопи для Риб, Тельця та Скорпіона на цю неділю. У цій статті розглядається концепція виконання бажань та те, як астрологічні впливи можуть формувати долю.

Риби

Ви наполегливо працювали, щоб втілити свої мрії в життя, і у цю неділю Всесвіт може виконати ваше бажання. Місяць у Рибах посилює вашу інтуїцію та творчі здібності, що робить цей час ідеальним для того, щоб зосередитись на своїх прагненнях. Довіряйте своїй інтуїції і ви зможете реалізувати свої бажання.

Читайте також: Названі найкращі друзі за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогу

Телець

Відео дня

Ви можете виявити, що цю неділю принесуть вам почуття радості та задоволення. Меркурій у Тельці підвищує вашу здатність доносити свої потреби та бажання. Це гарний час для встановлення цілей і складання планів на майбутнє. Скористайтеся цим часом, щоби реалізувати свої бажання.

Скорпіон

Ви можете виявити, що ця неділя принесуть значну можливість виконання бажань. Венера у Скорпіоні посилює вашу харизму та магнетизм, полегшуючи залучення бажаного. Довіртеся своїй інтуїції і зосередьтеся на тому, чого ви дійсно хочете, і Всесвіт може змовитися зробити це реальністю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!