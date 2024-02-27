iPhone не буде першим пристроєм з гнучким екраном від Apple: на чому зосередились у компанії

UAportal розповів, що майбутній дебют пристрою з гнучким складним дизайном від Apple не буде зосереджений на iPhone, а скоріше перетвориться на більший гаджет. Спекуляції вказують на можливий формат планшета або ноутбука як ключових претендентів.

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Особливості функції

Ця новаторська ініціатива була постійним прагненням технологічного гіганта протягом останніх півстоліття. Однак планів щодо масового виробництва поки що немає.

Apple, відома своїми суворими стандартами якості, стикається з проблемою створення гнучкого дисплея, який відповідав би їхній репутації. Хоча чутки натякають на потенційну напруженість у взаєминах Apple з розробником дисплеїв, компанією Samsung, такі припущення не були офіційно підтверджені. Apple переорієнтувала свої внутрішні інженерні зусилля на власні проєкти гнучких дисплеїв, можливо, з метою посилення контролю якості.

Презентація

Хоча точних часових рамок компанія не вказала, стало відомо, що майбутні клієнти можуть очікувати на грандіозний дебют складного пристрою Apple не раніше, ніж 2025 рік. Оскільки компанія старанно досліджує численні напрямки розвитку складних технологій, саме ця розробка залишається одним з найбільш очікуваних досягнень для відданих шанувальників бренду.

Раніше UAportal розповідав, що обрати для захисту дисплея iPhone.

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