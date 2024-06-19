iPhone 11: на що варто звернути увагу перед покупкою

iPhone 11 вражає своєю передовою системою камер, потужною продуктивністю і тривалим часом автономної роботи. UAportal дізнався про переваги та недоліки телефону.

Плюси

Відмінна якість камери

iPhone 11 оснащений подвійною камерою з ширококутним об'єктивом, що дозволяє отримувати приголомшливі фото і відео в різних умовах освітлення.

Тривалий час автономної роботи

iPhone 11 може похвалитися вражаючим часом автономної роботи, що дозволяє користувачам довше працювати без підзарядки. Це дуже важливо для тих, хто багато користується смартфоном протягом дня і не має частого доступу до зарядних пристроїв.

Ефективна робота

Завдяки чіпу A13 Bionic iPhone 11 забезпечує видатну обчислювальну потужність, що робить його високоефективним для багатозадачності, ігор та запуску вимогливих додатків. Така продуктивність є головним плюсом для користувачів, які шукають швидкий і надійний пристрій для своєї цифрової діяльності.

Мінуси

Відсутність швидкого зарядного пристрою в комплекті

Незважаючи на тривалий час автономної роботи, iPhone 11 поставляється зі стандартним зарядним пристроєм на 5 Вт. Це означає, що користувачам доведеться купувати окремий швидкий зарядний пристрій.

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Відсутність підтримки 5G

На момент випуску iPhone 11 не підтримує зв'язок 5G, що ставить його позаду інших флагманських моделей з точки зору можливостей високошвидкісної мережі. Це може бути недоліком для користувачів, які шукають найсучасніші мережеві технології.

РК-дисплей

iPhone 11 оснащений РК-дисплеєм, якому не вистачає яскравих кольорів і контрастності, пропонованих OLED-дисплеями в інших смартфонах.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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