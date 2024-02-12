iOS чи Android: Що пропонує та чи інша ОС

UAportal розповів, які є переваги та недоліки в операційних систем IOS та Android. Дізнайтеся про головні відмінності між цими системами, додатками та програмами, які вони пропонують, а також їхньою різноманітністю апаратного забезпечення.

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Можливість персоналізації

Якщо порівнювати Android та iOS, то однією з ключових відмінностей є розширені можливості персоналізації. Зокрема, операційна система Android забезпечує більший ступінь персоналізації завдяки своєму відкритому коду. Це контрастує з iOS, яка використовується на iPhone. Закритий принцип iOS призводить до більш уніфікованих та впорядкованих користувацьких можливостей.

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Програми та додатки

Що стосується доступності, то і Android, і iOS пропонують широкий вибір додатків. Однак Android має велику перевагу завдяки своїй відкритій системі. Google Play Store, магазин додатків для Android, зазвичай пропонує ширший вибір порівняно з Apple App Store, котрий відомий своїми суворими стандартами і ретельно підібраним набором першокласних додатків.

Безпека та оновлення

З точки зору безпеки, iOS має перевагу над Android. iOS забезпечує надійні функції безпеки, регулярні оновлення програмного забезпечення та суворі заходи безпеки додатків. Хоча Android покращив свою безпеку, відкритість платформи може зробити її більш вразливою до шкідливого програмного забезпечення.

Різноманітність

Ще одним важливим фактором є різноманітність апаратного забезпечення. Пристрої на Android випускаються різними виробниками, які пропонують широкий вибір дизайну, функцій та цінових категорій. І навпаки, пристрої на iOS розробляються і випускаються компанією Apple виключно на iPhone, що призводить до більш узгодженого та стандартизованого апаратного забезпечення в усій лінійці продуктів.

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