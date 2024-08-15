Цікаві факти про котів: ви точно цього не знали

Як багато ви знаєте про домашніх улюбленців? UAportal поділився цікавими фактами про котів.

1. Вчені встановили, що власники котів мають на 30% нижчий ризик виникнення інфарктів та інсультів.

2. Захоплююче відкриття показує, що люди та коти мають схожі ділянки мозку, які відповідають за емоції.

3. Коти проводять уві сні дивовижні 70% свого дня, що становить понад дві третини їхнього життя.

4. Подібно до відбитків пальців людини, кожна кішка має свій власний відбиток носа, унікальний для неї.

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5. На відміну від людей, коти не мають потових залоз, розподілених по всьому тілу, вони потіють тільки через лапи.

6. Завдяки підвищеній чутливості до вібрацій, коти здатні відчувати землетрус, що наближається, приблизно за 15 хвилин до того, як це відчуває людина.

7. Науково доведено, що котам притаманна здатність підіймати настрій людини. Своїм муркотінням, теплом і впливом особливого магнітного поля вони забезпечують так звану котячу терапію.

8. Забобони щодо чорних котів відрізняються в різних регіонах. У Європі та Північній Америці їх поява вважається поганою прикметою. Однак у Британії та Австралії зустріч з чорним котом вважається символом великої удачі.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин, існує безліч прикмет, пов'язаних з поведінкою котів.

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